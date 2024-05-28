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16:50, 28 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о возможности обучения военных в Казахстане

Минск и Астана рассмотрят возможность обучения белорусских военных в Казахстане
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минск и Астана рассмотрят возможность обучения белорусских военных в Национальном университете обороны Казахстана. Об этом Министерство обороны (МО) Белоруссии рассказало в Telegram.

«Вынесен на повестку вопрос обучения белорусских военнослужащих в Национальном университете обороны Казахстана», — написали представители МО республики после визита главы оборонного ведомства Виктора Хренина в учебное заведение, расположенное в Астане.

Сообщается, что в ходе поездки он также ознакомился со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров, учебно-материальной базой казахстанского военного вуза.

Ранее глава белорусского Минобороны заявил, что у Минска есть все самое необходимое для защиты страны. По его словам, белорусская армия оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.

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      Александр Курбатов
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