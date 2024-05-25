В Белоруссии сообщили о наличии всего необходимого для защиты страны

Хренин: армия Белоруссии имеет самые современные образцы вооружения для защиты

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что у Минска есть самые современные образцы вооружения для защиты страны. Его слова приводит Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Белорусская армия сегодня имеет все необходимое для защиты своей страны. Она мобильна, оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. Но главная ценность — это люди, добросовестно выполняющие свои обязанности», — отметил Хренин.

Он добавил, что защита Родины особенно важна в контексте «непростой обстановки» у границ страны.

22 мая глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе.

24 мая президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил создание единого оборонного пространства России и Белоруссии и дальнейшую координацию действий на международной арене в связи с напряженной ситуацией на внешних границах Союзного государства.