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13:04, 22 мая 2024Мир

Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

Косиняк-Камыш: Польша готова увеличить военное присутствие на восточной границе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова увеличить военное присутствие на восточной границе. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы готовы увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе», — сказал министр, добавив, что полиция и пограничная служба будут оснащены «еще лучшим» оборудованием.

Косиняк-Камыш добавил, что в рамках плана обороны под названием «Щит Востока» на границе будет собрана различная фортификационная техника. По его словам, она будет состоять «не только из железобетонных ежей или частоколов». «Все эти современные системы будут расположены на 400 километрах нашей границы, особенно с Белоруссией и Россией», — отметил глава польского оборонного ведомства.

18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерениях страны реализовать новый план обороны «Щит Востока» для укрепления границы с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что восточную границу нужно укрепить, чтобы сделать ее «непроходимой для потенциального противника».

Военный аналитик Ярослав Вольский заявил, что Варшава столкнется с проблемой нехватки земли и денег для реализации подобного рода инициативы.

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      Лина Пивоварова
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