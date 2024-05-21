В Польше заявили о проблемах со строительством «щита» на границе с Россией

Аналитик Вольский: у Польши не хватит земли и денег для «щита» на границе с РФ

Польшу будут ждать проблемы с реализацией инициативы по строительству «щита» на границе с Россией и Белоруссией. Военный аналитик Ярослав Вольский считает, что Варшаве для этого не хватит земли и денег. Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Самая большая проблема в данном случае — законодательство. Вопреки видимости, у государства в собственности не так много земли», — отметил он. По его словам, значительная часть польской земли находится в частной собственности.

«Эту землю необходимо выкупить или выплатить компенсацию ее владельцу. Это довольно большие деньги», — добавил Вольский.

Польский аналитик также убежден, что Варшава не располагает необходимым для строительства сооружения количеством специалистов, которые могли бы успешно справиться с подобным видом работ.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск объявил о намерениях Польши реализовать новый план обороны «Восточный щит» для укрепления границы с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что восточную границу нужно укрепить, чтобы сделать ее «непроходимой для потенциального противника».