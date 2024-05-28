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08:17, 28 мая 2024Мир

В ЕС впервые обсудили санкции против Израиля

Главы МИД стран ЕС впервые обсудили санкции против Израиля из-за Рафаха

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) впервые обсудили санкции против Израиля из-за операции в Рафахе. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирландии Михол Мартин, сообщает RTE.

«Конечно, если решение Международного суда ООН не будет выполнено, тогда нам придется рассмотреть все варианты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, ряд министров иностранных дел также подняли вопрос о возможности введения санкций против израильских чиновников, «подстрекавших жестоких поселенцев на Западном Берегу».

Он добавил, что это была первая встреча министров ЕС, на которой он видел «серьезное обсуждение санкций».

24 мая Международный суд ООН призвал Израиль остановить наступление в Рафахе, поскольку ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как в последний раз он призвал Тель-Авив предпринять шаги для смягчения гуманитарного кризиса.

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      Семен Александров
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