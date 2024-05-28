В ФСБ назвали особый период активности украинских диверсантов

Погранслужба ФСБ отметила особую активность ДРГ из Украины во время выборов

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из Украины имели особый период активности во время кампании по выборам президента России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он подчеркнул, что все попытки вооруженного вторжения в приграничные районы Белгородской и Курской областей были предотвращены. Кроме того, ДРГ несли существенные потери в живой силе и военной технике.

Ранее Кулишов назвал число попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, они пытались сделать это 29 раз. Генерал добавил, что обстановка на российско-украинском участке государственной границы остается напряженной.