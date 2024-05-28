В ФСБ обвинили Запад в дестабилизации границы с Украиной

ФСБ: Запад запускает фейки для дестабилизации граничащих с Украиной регионов

Заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что зарубежные неправительственные организации и масс-медиа дестабилизируют ситуацию в граничащих с Украиной регионах. Его слова приводит РИА Новости.

Кулишов заявил, что Запад запускает фейки для дестабилизации регионов, граничащих с Украиной. По его словам, организации проводят информационно-психологические операции, в ходе которых распространяются антироссийские данные.

«Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе», — отметил он.