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06:18, 28 мая 2024Россия

В ФСБ обвинили Запад в дестабилизации границы с Украиной

ФСБ: Запад запускает фейки для дестабилизации граничащих с Украиной регионов

Заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что зарубежные неправительственные организации и масс-медиа дестабилизируют ситуацию в граничащих с Украиной регионах. Его слова приводит РИА Новости.

Кулишов заявил, что Запад запускает фейки для дестабилизации регионов, граничащих с Украиной. По его словам, организации проводят информационно-психологические операции, в ходе которых распространяются антироссийские данные.

«Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе», — отметил он.

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      Марина Совина
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