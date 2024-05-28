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04:30, 28 мая 2024Бывший СССР

В ФСБ заявили о росте активности спецслужб Украины на российской границе

Погранслужба ФСБ: на российской границе растет активность украинских спецслужб

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

У российской границы наращивают свою деятельность спецслужбы Украины, заявил в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, наращивание разведывательной деятельности со стороны Киева происходит при содействии США и Великобритании. В частности, она сопровождается попытками втягивания жителей приграничных районов в подрывную деятельность. Обстановка на российско-украинской границе остается напряженной, заключил Кулишов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал значимой задачей для погранслужбы РФ надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. По его мнению, ведомство также должно тесно взаимодействовать с ФСБ, Росгвардией, Вооруженными силами и властями регионов.

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      Сергей Грехов
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