В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

Погранслужба ФСБ заявила об отработке ядерных ударов НАТО по России

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО возле границы России отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории страны. Его слова приводит РИА Новости.

Кулишов подчеркнул, что возле российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО. Кроме того, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса. В ходе этих мероприятий силы НАТО отрабатывают варианты ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по территории государства.

«Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей», — отметил представитель Погранслужбы ФСБ.

Ранее Кулишов заявил, что Запад запускает фейки для дестабилизации регионов, граничащих с Украиной. По его словам, организации проводят информационно-психологические операции, в ходе которых распространяются антироссийские данные.