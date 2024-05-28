В Германии отказались возвращать воинский призыв

Spiegel: глава Минобороны Германии Писториус отказался вернуть воинский призыв

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отказался от возвращения в стране обязательного воинского призыва, который отменили в 2011 году. Об этом сообщает Spiegel.

Во время выступления на заседании Социал-демократической партии Германии он предложил модель службы на добровольной основе с помощью различных стимулов, таких как погашение части кредитов на обучение или бесплатное получение водительских прав.

До этого Писториус называл отмену обязательной службы ошибкой.

Ранее министр обороны Германии заявил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно назвать серьезным, но не драматичным. «Мы должны со всей серьезность сделать все, чтобы оно не стало драматичным», — подчеркивал он.