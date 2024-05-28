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17:44, 28 мая 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины обвинили Запад в срыве поставок военной помощи

Глава Минобороны Украины Умеров обвинил Запад в срыве поставок военной помощи
СюжетМинобороны:

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Лишь половина вооружения и оборудования из пакетов поддержки стран НАТО приходит на Украину в срок. В срыве поставок военной помощи Запад обвинил в интервью для Reuters министр обороны Украины Рустем Умеров.

«[Киев] благодарен за военную помощь и оружие, предоставленное его партнерами, но только половина обещанных Западом поставок прибыла вовремя», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что несмотря на срывы поставок, Украина надеется в скором времени получить американские истребители F-16. В настоящий момент продолжаются тренировки украинских пилотов на территории США.

Ранее о трудностях с поставками помощи для Украины заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, промедление в поставках помощи показывает, что между обещаниями и делами есть разница.

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      Глеб Палехов
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