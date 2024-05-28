В Минобороны Украины обвинили Запад в срыве поставок военной помощи

Глава Минобороны Украины Умеров обвинил Запад в срыве поставок военной помощи

Лишь половина вооружения и оборудования из пакетов поддержки стран НАТО приходит на Украину в срок. В срыве поставок военной помощи Запад обвинил в интервью для Reuters министр обороны Украины Рустем Умеров.

«[Киев] благодарен за военную помощь и оружие, предоставленное его партнерами, но только половина обещанных Западом поставок прибыла вовремя», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что несмотря на срывы поставок, Украина надеется в скором времени получить американские истребители F-16. В настоящий момент продолжаются тренировки украинских пилотов на территории США.

Ранее о трудностях с поставками помощи для Украины заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, промедление в поставках помощи показывает, что между обещаниями и делами есть разница.

