В Минцифры назвали сроки представления проекта Цифрового кодекса

Глава Минцифры Шадаев заявил, что версия Цифрового кодекса появится в 2025 году

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что первая версия Цифрового кодекса появится в середине 2025 года. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести [проект] на площадку [Государственной] Думы», — назвал сроки министр.

Глава ведомства также назвал работу над документом сложной и комплексной. Он подчеркнул, что к кодексу предъявляется много требований.

Шадаев объяснил, что Цифровой кодекс будет представлять свод законодательного регулирования в области цифровизации, использования цифровых технологий и защиты данных.

Ранее Шадаев заявил, что Минцифры готовит законопроект о запрете спам-звонков. Он подчеркнул, что в массовых обзвонах, вызывающих у абонентов напряженное отношение к входящим звонкам, участвуют роботы.

Цифровой кодекс для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий стал частью Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, принятой в ноябре 2023 года.

