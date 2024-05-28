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11:44, 28 мая 2024Интернет и СМИ

В Минцифры назвали сроки представления проекта Цифрового кодекса

Глава Минцифры Шадаев заявил, что версия Цифрового кодекса появится в 2025 году
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что первая версия Цифрового кодекса появится в середине 2025 года. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы надеемся, что в середине следующего года мы представим первую версию. И надеемся, что до конца следующего года мы сможем уже внести [проект] на площадку [Государственной] Думы», — назвал сроки министр.

Глава ведомства также назвал работу над документом сложной и комплексной. Он подчеркнул, что к кодексу предъявляется много требований.

Шадаев объяснил, что Цифровой кодекс будет представлять свод законодательного регулирования в области цифровизации, использования цифровых технологий и защиты данных.

Ранее Шадаев заявил, что Минцифры готовит законопроект о запрете спам-звонков. Он подчеркнул, что в массовых обзвонах, вызывающих у абонентов напряженное отношение к входящим звонкам, участвуют роботы.

Цифровой кодекс для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий стал частью Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, принятой в ноябре 2023 года.

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