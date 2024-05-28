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21:36, 28 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

В Кишиневе задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу

Фото: Inquam Photos / Andrei Mardari / Global Look Press

Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу задержан в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Ирина Лозован, передает ТАСС.

По ее словам, у Лунгу забрали паспорт. «Мы пытаемся выяснить причины», — заявила Лозован. В Таможенной службе уточнили, что Лунгу задержан для досмотра.

В апреле в аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в Москве. Кроме того, лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила, что во время допроса сотрудниками Службы информации и безопасности в аэропорту Кишинева ей пригрозили уголовной ответственностью за посещение России.

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