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12:46, 28 мая 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии назвали декларативным пакт о вступлении в ЕС

Депутат парламента Молдавии Стамате: пакт «За Европу» не имеет юридической силы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Пакт о содействии вступлению Кишинева в Европейский союз (ЕС) «За Европу», который подписали 13 молдавских политических партий, не имеет юридической силы. Документ, провозглашающий намерение Молдавии вступить в ЕС, декларативным назвала депутат парламента республики Олеся Стамате, передает РИА Новости.

«Пакт "За Европу" подписывали не лидеры партий, а их заместители или представители. Такой документ не имеет юридической силы», — заявила парламентарий.

Она отметила, что подобный уровень представительства был выбран лидерами политических партий сознательно, поэтому пакт носит лишь декларативный характер.

Ранее в Молдавии обозначили сроки начала переговоров о вступлении страны в ЕС. По словам вице-премьера республики по европейской интеграции Кристины Герасимовой, это может произойти уже летом.

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      Глеб Палехов
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