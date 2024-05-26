В Молдавии обозначили сроки начала переговоров о вступлении страны в ЕС

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС могут принять летом

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС) могут принять уже летом. Эти сроки обозначила вице-премьер страны по европейской интеграции Кристина Герасимова, передает агентство РИА Новости.

По словам политика, 24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором, вероятно, будет принято решение о проведении межправительственной конференции.

Герасимова отметила, что конференция может пройти между встречей министров иностранных дел Европейского союза и встречей глав государств ЕС. Принимать участие в ней будет и «небольшая группа представителей властей Молдавии».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова Ср, что втягивание Молдавии и Украины в Евросоюз носит искусственный характер. Дипломат подчеркнула, что вступление этих стран в ЕС приведет к их растворению в «натоцентричных общностях или непосредственных натовских маховиках».