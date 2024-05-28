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18:18, 28 мая 2024Бывший СССР

В Раде пожаловались на Запад из-за больших потерь Украины под Харьковом

Депутат Рады Чернев пожаловался на Запад из-за запрета наносить удары по России

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Запрет Украине наносить удары по территории России поставленным Западом оружием стоил множества жизней, пожаловался заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев. Его слова приводит The New York Times.

Он заявил, что у спецслужб была информация, что российские войска накапливают силы на своей территории, но из-за запрета ВСУ не могли нанести удары. «Нам пришлось ждать, когда они пересекут границу. Это стоило нам многих жизней», — пояснил депутат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.

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      Антон Похиляк
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