В Риге назвали угрозой демократии запрет русского языка в Латвии

Министр культуры Латвии: запрет русского языка является угрозой демократии

Запрет на использование русского языка в предвыборных дебатах в Латвии является абсурдом и угрозой демократии. Об этом заявила министр культуры прибалтийской республики Агнесе Логина, передает латвийский новостной портал LSM.lv.

По ее словам, за счет таких предложений латвийские политики пытаются «заработать себе дополнительные очки». Логина отметила, что решать вопросы предвыборной агитации в накаленной атмосфере нельзя.

«В предвыборной атмосфере дискутировать о столь сложных вопросах очень проблематично, потому что в данном случае возобладал популизм и развиваются идеи, которые по своей сути опасны для латвийской демократии. Этот вопрос мы не можем решать в накаленной предвыборной атмосфере», — объяснила министр.

14 мая стало известно, что Центр государственного языка Латвии раскритиковал решение местного телеканала провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке. Данную задумку назвали противоречащей Конституции страны.