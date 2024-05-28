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13:42, 28 мая 2024Бывший СССР

В Риге назвали угрозой демократии запрет русского языка в Латвии

Министр культуры Латвии: запрет русского языка является угрозой демократии
Агнесе Логина (в центре)

Агнесе Логина (в центре). Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Запрет на использование русского языка в предвыборных дебатах в Латвии является абсурдом и угрозой демократии. Об этом заявила министр культуры прибалтийской республики Агнесе Логина, передает латвийский новостной портал LSM.lv.

По ее словам, за счет таких предложений латвийские политики пытаются «заработать себе дополнительные очки». Логина отметила, что решать вопросы предвыборной агитации в накаленной атмосфере нельзя.

«В предвыборной атмосфере дискутировать о столь сложных вопросах очень проблематично, потому что в данном случае возобладал популизм и развиваются идеи, которые по своей сути опасны для латвийской демократии. Этот вопрос мы не можем решать в накаленной предвыборной атмосфере», — объяснила министр.

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      Екатерина Грищенко
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