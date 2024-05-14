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00:23, 14 мая 2024Бывший СССР

Латвийскому телевидению запретили проводить дебаты на русском языке

В Латвии сочли антиконституционными предвыборные дебаты на русском языке

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Центр государственного языка (VVC) Латвии раскритиковал решение местного телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента (ЕП) на русском языке, сообщает портал Delfi.

Отмечается, что в центре увидели в этом противоречие Конституции страны. «Такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества», — заявили в VVC.

Там утверждают, что проведение агитации на русском языке является «недвусмысленным поощрением двуязычия и расколом информационного пространства общества».

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      Марина Совина
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