Латвийскому телевидению запретили проводить дебаты на русском языке

В Латвии сочли антиконституционными предвыборные дебаты на русском языке

Центр государственного языка (VVC) Латвии раскритиковал решение местного телеканала LTV провести предвыборные дебаты Европарламента (ЕП) на русском языке, сообщает портал Delfi.

Отмечается, что в центре увидели в этом противоречие Конституции страны. «Такая задумка по своей сути противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества», — заявили в VVC.

Там утверждают, что проведение агитации на русском языке является «недвусмысленным поощрением двуязычия и расколом информационного пространства общества».