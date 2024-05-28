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10:08, 28 мая 2024Россия

В России пенсионерку с деменцией выписали из больницы с ранами

На Сахалине 67-летнюю пенсионерку с деменцией выписали из больницы с ранами

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В городе Корсаков на Сахалине 67-летнюю пенсионерку с деменцией выписали из больницы с ранами по всему телу. Об этом рассказала дочь женщины, ее слова приводит местный Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Женщину положили в Корсаковскую Центральную районную больницу с циститом. Пенсионерка по состоянию здоровья вынуждена постоянно находиться в лежачем состоянии, из-за чего ее дочь обратилась к медперсоналу с просьбой ухаживать за пациенткой.

«Я переживала о ее состоянии и что могут появиться пролежни. Я предлагала приходить и мыть ее, но мне отказали, ссылаясь на коронавирус», — рассказала женщина, добавив, что она постоянно звонила в больницу и узнавала о состоянии матери. Когда дочь привезла мать домой, она обнаружила множество ран на ее теле. Пролежни были на ягодицах, ногах и руках, а вся кожа оказалась покрыта сухой «чешуей».

Родственница пенсионерки после случившегося готовит обращение в прокуратуру. В Минздраве российского региона, в свою очередь, отметили, что проведут проверку.

Ранее в Мурманской области 90-летнюю пациентку Мончегорской центральной районной больницы привязали к кровати, обездвиженную женщину сняли на видео. Пожилую россиянку госпитализировали после того, как она получила сильные ожоги ступней кипятком, пытаясь принять душ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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