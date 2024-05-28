В России высказались об условиях перезапуска ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев назвал безопасность условием для перезапуска ЗАЭС

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал безопасность первым условием для перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что запуск объекта не является темой сегодняшнего дня. «Первое непреложное условие — это безопасность: как она будет решена — специальными гарантиями, отводом линии фронта как можно дальше от Запорожской атомной электростанции — покажет время», — сказал глава «Росатома».

Ранее Лихачев сообщил, что давление украинской армии на ЗАЭС увеличивается. По его словам, зафиксирован рост количества беспилотников. При этом глава «Росатома» подчеркнул, что большинство дронов удается нейтрализовать.