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15:05, 28 мая 2024Экономика

В России взлетели цены на черешню

Baza: цены на черешню увеличились в России в 3–5 раз

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цены на черешню взлетели в текущем сезоне на фоне заморозков, а также засухи на юге России, пишет Baza.

По данным журналистов, сейчас цены производителей на этот вид косточковых находятся в диапазоне от 400 до 800 рублей, тогда как годом ранее они составляли 150-500 рублей. В торговых точках за килограмм отечественной черешни просят уже 800-1500 рублей, говорится в материале.

С учетом того, что цены на крупную черешню из среднеазиатских республик варьируются от 1 до 1,5 тысячи рублей у производителей и от 2 до 3,5 тысячи на прилавках, в целом по сравнению с прошлым годом они увеличились в три-пять раз, резюмировали авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно, что в России собираются ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков. По словам главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, сроки принятия соответствующего решения пока не определены, а «компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры». Также министр допустила организацию поставок яблок из-за рубежа на фоне ожидаемых сложностей с урожаем.

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