В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще
В Новосибирской области подростки в день последнего звонка в роще надругались над второклассником. Об этом стало известно KP.RU.
Как выяснило издание, пятиклассник с братом и приятелем напали на мальчика, который недавно переехал в российский регион. Учащиеся приставили к горлу ребенка нож и совершили в отношении него развратные действия.
Мальчик после издевательств пришел домой и рассказал обо всем родителям, те написали заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили нападавших, всем им только исполнилось 12 лет. Их задержали, взяли показания, но потом отпустили, так как возраст у троицы слишком маленький.
Родители других школьников были этим возмущены и рассказали, что один из нападавших в прошлом угрожал младшеклассникам. Он требовал у них деньги и крал вещи. Кроме того, 12-летний школьник обворовал один из местных магазинов. Он вынес оттуда почти 10 тысяч рублей.
В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу.