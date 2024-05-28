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14:10, 28 мая 2024Россия

В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

KP.RU: в Новосибирской области подростки надругались над второклассником в роще

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Новосибирской области подростки в день последнего звонка в роще надругались над второклассником. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, пятиклассник с братом и приятелем напали на мальчика, который недавно переехал в российский регион. Учащиеся приставили к горлу ребенка нож и совершили в отношении него развратные действия.

Мальчик после издевательств пришел домой и рассказал обо всем родителям, те написали заявление в полицию. Оперативники быстро вычислили нападавших, всем им только исполнилось 12 лет. Их задержали, взяли показания, но потом отпустили, так как возраст у троицы слишком маленький.

Родители других школьников были этим возмущены и рассказали, что один из нападавших в прошлом угрожал младшеклассникам. Он требовал у них деньги и крал вещи. Кроме того, 12-летний школьник обворовал один из местных магазинов. Он вынес оттуда почти 10 тысяч рублей.

В пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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