В США рассказали о давлении на страну со стороны НАТО из-за Украины

WP: Британия пока официально не разрешила Украине атаки вглубь территории России

НАТО оказывает давление на США из-за отказа позволить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание связывает подобное давление на Вашингтон с беспокойством западных стран из-за успехов российских войск на фронте. При этом в материале отмечается, что Великобритания до сих пор не дала Киеву официального разрешения на использование своего вооружения для таких целей. По словам военного представителя Украины, пожелавшего остаться анонимным, украинская армия ни разу не запускала британские крылатые ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, за пределы Крыма и новых регионов РФ.

Собеседник газеты отметил, что заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по России было сделано с целью «вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения», после чего уже принять формальное решение.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что страна по-прежнему не намерена снимать запрет на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России.