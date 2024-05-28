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16:40, 28 мая 2024Мир

Ватикан извинился за гомофобное оскорбление Папы Франциска

Ватикан извинился за гомофобное выражение Папы Франциска на встрече с епископами

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ватикан извинился за гомофобное выражение, которое использовал Папа Римский Франциск во время встречи с епископами. Об этом сообщает Reuters.

«Папа Римский Франциск не хотел использовать гомофобные оскорбления и приносит свои извинения всем, кто был оскорблен. Он неоднократно заявлял, что католическая церковь открыта для всех», — подчеркнули в Ватикане.

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Папа Римский Франциск на закрытой встрече с епископами 20 мая в своей речи использовал гомофобное оскорбление.

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса, допускать ли кандидатов — представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в священники в семинарии. «В семинариях и так слишком много педерастии», — сказал он, использовав считающееся оскорбительным итальянское слово frociaggine.

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      Лина Пивоварова
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