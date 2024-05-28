Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 28 мая 2024Мир

Политолог высказался о перспективах использования Украиной F-16 для атак на РФ

Политолог Топорнин: атаки западным оружием на Россию зависят от договоренностей

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Будет ли Украина атаковать западным оружием территорию России, зависит от договоренностей Киева с союзниками, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах использования Украиной F-16 для атак на Россию.

На данный момент, по словам президента [Украины Владимира] Зеленского, дальнобойное оружие они не имеют права использовать по территории России. Да, они могут использовать их против новых территорий и даже против Крыма, но против континентальных областей России использовать западное оружие не разрешается

Николай Топорнинполитолог

«Кто эти самолеты дает, тот и определяет параметры их использования. Если эта формула останется, тогда получится, что F-16 украинцы смогут использовать только в пределах своей территории и границ 1991 года. По российским целям они не должны будут применять это оружие. Наверное, украинцы будут соблюдать этот формат, потому что истребитель очень легко отслеживается. Даже если кто-то из командиров захочет использовать этот самолет в пространстве России, не удастся, чтобы он оказался незамеченным. Его тут же запеленгуют и Украине придется объясняться. Весь вопрос в том, как они договорятся использовать эти самолеты», — сказал политолог.

Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением, которое во время встречи в Брюсселе подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. При этом бельгийский политик отметил, что все вооружения, которые страна передает Киеву, в том числе F-16, должны быть использованы украинскими военными только на территории республики.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      В Грузии прокомментировали отношения с Россией

      Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

      Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

      Звезда «Уральских пельменей» получил шрамы на выступлении

      Женщина подружилась с голубем и решила бороться со стереотипами об этих птицах

      Расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки россиянка избежит колонии

      В российском городе второй раз за вечер объявили ракетную опасность

      Названы страны с самыми чистыми пляжами

      12 котят краснокнижной кошки из зоопарка Новосибирска попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше