Политолог высказался о перспективах использования Украиной F-16 для атак на РФ

Политолог Топорнин: атаки западным оружием на Россию зависят от договоренностей

Будет ли Украина атаковать западным оружием территорию России, зависит от договоренностей Киева с союзниками, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах использования Украиной F-16 для атак на Россию.

На данный момент, по словам президента [Украины Владимира] Зеленского, дальнобойное оружие они не имеют права использовать по территории России. Да, они могут использовать их против новых территорий и даже против Крыма, но против континентальных областей России использовать западное оружие не разрешается Николай Топорнин политолог

«Кто эти самолеты дает, тот и определяет параметры их использования. Если эта формула останется, тогда получится, что F-16 украинцы смогут использовать только в пределах своей территории и границ 1991 года. По российским целям они не должны будут применять это оружие. Наверное, украинцы будут соблюдать этот формат, потому что истребитель очень легко отслеживается. Даже если кто-то из командиров захочет использовать этот самолет в пространстве России, не удастся, чтобы он оказался незамеченным. Его тут же запеленгуют и Украине придется объясняться. Весь вопрос в том, как они договорятся использовать эти самолеты», — сказал политолог.

Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением, которое во время встречи в Брюсселе подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. При этом бельгийский политик отметил, что все вооружения, которые страна передает Киеву, в том числе F-16, должны быть использованы украинскими военными только на территории республики.