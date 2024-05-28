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13:10, 28 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о не очень сильном решении Байдена

Зеленский назвал не очень сильным решение Байдена пропустить саммит в Швейцарии

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение президента США Джо Байдена пропустить «саммит мира» в Швейцарии. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

«При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии. По его мнению, американский президент нужен «саммиту мира» и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона. Украинский глава добавил, что ему неизвестно, кто будет представлять США на мероприятии.

Ранее Зеленский призвал Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Он также призвал их «проявить лидерство в приближении мира».

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      Кристина Есикова
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