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11:24, 26 мая 2024Мир

Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину из Харькова

Зеленский из Харькова призвал Байдена и Си Цзиньпина поддержать «саммит мира»

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Ролик опубликован в его официальном Telegram-канале.

Так, в частности, Зеленский призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».

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Зеленский сообщил, что участие в саммите подтвердили уже более 80 стран, однако и Джо Байден, и Си Цзиньпин находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке мероприятия. Более того, он подчеркнул, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «саммит мира» в Швейцарии «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США. Таким образом дипломат прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин пытается сорвать саммит с помощью сообщений в СМИ о готовности Москвы закончить СВО на нынешних рубежах.

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      Фариза Бацазова
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