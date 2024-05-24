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23:16, 24 мая 2024Мир

Захарова назвала «очередным надуваловом» саммит мира в Швейцарии

Захарова назвала саммит мира в Швейцарии очередным придуманным США надуваловом
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Саммит мира в Швейцарии является «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин пытается сорвать саммит с помощью сообщений в СМИ о готовности Москвы закончить специальную военную операцию (СВО) на нынешних рубежах.

«Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», — сказала она.

Захарова отметила, что Кулеба «врет, как дышит» и добавила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Представитель МИД подчеркнула, что настоящей «формулой мира» является прекращение поставок вооружения на Украину.

Саммит мира по Украине должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не приемлет каких-либо правил, «которые будут кем-то еще выработаны» и навязаны.

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      Сергей Грехов
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