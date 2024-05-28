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14:06, 28 мая 2024Бывший СССР

Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

Зеленский: отсутствием на «мирном саммите» Байден покажет поддержку Путина

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal / Globallookpress.com

Своим отсутствием на «мирном саммите» в Швейцарии президент США Джо Байден покажет, что поддерживает своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро в Брюсселе, передает ТАСС.

По мнению Зеленского, отсутствие Байдена на мероприятии будет означать аплодисменты Путину. «Лично аплодировать Путину, причем стоя», — подчеркнул он.

Во время пресс-конференции Зеленский также назвал не очень сильным решение президента США пропустить «мирный саммит». По его словам, присутствие американского лидера важно для глав других государств, которые следят за реакцией Соединенных Штатов.

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