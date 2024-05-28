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07:03, 28 мая 2024Ценности

Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов

Фото: The Hollywood Curtain / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Дизайнер прогулялась по улицам Лос-Анджелеса вместе с супругом без штанов. Папарацци также запечатлели знаменитость за рулем автомобиля Porche на выезде из отеля The Chateau Marmont. Инфлюэнсер была одета в наряд, который состоял из прозрачных капроновых колготок. При этом от нижнего белья она отказалась.

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В апреле Бьянка Цензори уже выходила в свет в откровенном наряде. Для ужина с мужем в ресторане дизайнер выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.

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      Карина Черных
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