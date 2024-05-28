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16:15, 28 мая 2024Экономика

Женщина устроила в подъезде кладовую и пригрозила топором недовольным

Жительница Ясиноватой в ДНР захламила подъезд и угрожала топором участковому

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Жительница города Ясиноватая Донецкой народной республики устроила в подъезде личную кладовую и пригрозила топором недовольным соседям. О ситуации рассказывает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Женщина по имени Любовь полностью захламила лестничную клетку многоэтажного жилого дома. На кадрах, которыми поделились другие жильцы, видно, что ящики с продуктами, коробки, игрушки и другие предметы полностью заполнили общую территорию.

Соседи вызвали участкового, однако он не смог ничего сделать — Любовь начала угрожать ему топором. После этого жильцы обратились в администрацию, где им заявили, что с проблемой может справиться только МВД.

Ранее разводившую в своей квартире полчища крыс жительницу Озерска госпитализировали в психиатрическую больницу. Ее квартира попала на видео.

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      Александра Качан
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