Змея заползла в магазин в российском городе и спряталась

В Зеленограде змея напугала посетителей продуктового магазина и испугалась сама

В продуктовом магазине в российском городе Зеленограде обнаружили змею. Об этом пишет портал «360».

Животное заползло в магазин «Белорусские продукты» около часа дня и напугало посетителей. Они подумали, что змея может быть ядовита. Рептилия, в свою очередь, испугалась внимания людей и спряталась под холодильник.

Чтобы вытащить змею из ее укрытия, сотрудникам магазина пришлось вызывать спасателя. Он вынес животное на улицу и определил, что это безобидный уж.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина обнаружила в машине ядовитую змею. Ее не удалось поймать, и женщина решила ездить в защитном костюме.

