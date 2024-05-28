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17:46, 28 мая 2024Из жизни

Змея заползла в магазин в российском городе и спряталась

В Зеленограде змея напугала посетителей продуктового магазина и испугалась сама

Фото: baxys / Shutterstock / Fotodom

В продуктовом магазине в российском городе Зеленограде обнаружили змею. Об этом пишет портал «360».

Животное заползло в магазин «Белорусские продукты» около часа дня и напугало посетителей. Они подумали, что змея может быть ядовита. Рептилия, в свою очередь, испугалась внимания людей и спряталась под холодильник.

Чтобы вытащить змею из ее укрытия, сотрудникам магазина пришлось вызывать спасателя. Он вынес животное на улицу и определил, что это безобидный уж.

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      Юлия Юткина
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