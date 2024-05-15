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11:23, 15 мая 2024Из жизни

Женщина обнаружила в машине ядовитую змею и стала ездить в защитном костюме

В Австралии змея заползла в машину и вынудила женщину ездить в защитном костюме

Фото: Globallookpress.com

В Австралии ядовитая змея поселилась в автомобиле после того, как случайно заползла туда. Об этом сообщает People.

Лиза Корнелис, работающая строителем, рассказала журналистам, что в ее машину забрался краснобрюхий черный аспид. Это произошло, когда она оставила дверь машины открытой. Обнаружить рептилию удалось не сразу. По словам Корнелис, она несколько недель находила в салоне змеиные испражнения и лишь в апреле заметила крупную змею на пассажирском сиденье.

После пугающего открытия женщина обратилась к профессиональным ловцам змей. Они четыре раза пытались поймать аспида, но так и не смогли вытащить его из машины. В итоге Корнелис пришлось искать другой выход из сложившейся ситуации. Теперь она ездит на машине в специальном защитном костюме и перчатках. Даже если змея решит укусить ее, большая часть яда впитается в рабочие шерстяные штаны.

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Поскольку они уже несколько месяцев сосуществуют в одном автомобиле, Корнелис дала аспиду имя — она назвала его Флаффи.

Помочь Корнелис вызвался Мэтт Стоппард, ловец змей с 40-летним опытом. По его словам, если убрать из машины сиденья, поймать рептилию должно стать легче. Стоппард и Корнелис уже договорились о встрече.

Черная змея, или черная ехидна, или краснобрюхий черный аспид (Pseudechis porphyriacus), — вид ядовитых змей из семейства аспидов. Длина представителей этого вида достигает двух метров. Их яд содержит нейротоксины, не представляющие угрозы для жизни человека.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли древнюю змею величиной с автобус. Ее кости обнаружили возле угольной шахты.

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      Антонина Черташ
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