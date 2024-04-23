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21:03, 23 апреля 2024Из жизни

Найдена змея величиной с автобус

В Индии нашли кости древней змеи Vasuki indicus длиной до 15 метров

Фото: Debajit Datta & Sunil Bajpai / Scientific Reports

Индийские исследователи нашли останки древней змеи, которая была сопоставима по величине с автобусом. Об этом сообщает Associated Press.

Кости пресмыкающегося обнаружили возле угольной шахты в индийском штате Гуджарат. Вид назвали Vasuki indicus в честь змеиного царя Васуки, которого индуистский бог Шива носил на шее.

По заключению ученых, длина этих змей, живших 47 миллионов лет назад, могла составлять от 11 до 15 метров, а вес достигать одной тонны. Сейчас самыми большими змеями в мире считаются сетчатые питоны, длина которых может превышать семь метров.

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Вероятнее всего, Vasuki indicus были медлительными хищниками, которые поджидали добычу в засаде, а затем душили ее подобно современным питонам или удавам. Они могли охотиться на сомов, черепах, крокодилов и примитивных китов, обитавших в том же болотистом регионе.

Отчет об открытии опубликован в научном журнале Scientific Reports.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Австралии, Великобритании, Вьетнама и ЮАР предложила начать есть сетчатых и темных тигровых питонов. Они обнаружили, что змеи, выращиваемые на мясо, потребляют меньше корма, чем коровы, свиньи и домашняя птица.

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      Олег Парамонов
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