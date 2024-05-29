40-летняя модель Каролина Куркова раскрыла секрет красоты

40-летняя модель Каролина Куркова пьет соки из зелени для поддержания красоты

Чешская супермодель Каролина Куркова раскрыла секрет красоты. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Daily Mail.

40-летняя знаменитость рассказала, что для поддержания стройности пьет соки из зелени и ест много овощей. Иногда она может позволить себе пиццу или пасту.

В уходе за кожей манекенщица прибегает к лимфатическому массажу, а также маскам и патчам для лица. «Я также использую терапию красным светом и лежу на аметистовом коврике. Я занимаюсь этим уже долгое время. Медитация действительно расслабляет», — отметила она.

Что касается спорта, Куркова уделяет тренировкам по 30-40 минут каждый день. По ее словам, больше всего она предпочитает гребной тренажер и танцы.

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