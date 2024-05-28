78-летняя Хелен Миррен раскрыла секрет привлекательности

78-летняя актриса Хелен Миррен назвала принятие себя секретом привлекательности

Британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен раскрыла секрет своей привлекательности. Соответствующее интервью публикует издание People.

78-летняя знаменитость призналась, что не считает себя красивой. «Я выгляжу нормально, но я не такая уж и красивая. Но мы все индивидуальны и у каждого есть своя изюминка. И я думаю, что в конечном итоге нужно просто принять это и позволить себе быть тем, кто ты есть», — высказалась она.

При этом звезда подчеркнула, что секрет привлекательности заключается в принятии себя. «Настоящая хитрость заключается в том, чтобы научиться принимать себя и любить себя, принимать свою абсолютную индивидуальность и гордиться ею», — подытожила Миррен.

В то же время актриса рассказала, что в молодости хотела быть похожей на британскую супермодель Твигги. «Я отчаянно хотела быть Твигги, и я совершенно не была ею ни в каком смысле», — заключила Миррен.

В октябре 2023 года 78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже. Знаменитость прошла по подиуму в сияющем длинном платье серебристого цвета, рукава которого были оформлены разрезами.

