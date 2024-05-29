Россия поможет построить крупнейшую электростанцию в Западной Африке

Мали и Россия начали строительство крупнейшей электростанции в Западной Африке

Россия поможет Мали построить крупнейшую электростанцию в Западной Африке. Строительство объекта уже началось, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов Мали Бинту Камара.

Фотоэлектрическая солнечная электростанция появится в городе Сананкоробе, ее мощность составит 200 мегаватт. Согласно планам, объект увеличит выработку электроэнергии в стране на 10 процентов. Российскую сторону представляет дочерняя компания «Росатома» Novawind.

Строительство электростанции продлится около года и обойдется в 200 миллионов евро. Рассчитывается, что предприятие прослужит 20 лет. Через 10 лет после начала эксплуатации контроль над ним полностью перейдет министерству энергетики Мали.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов. За год сумма увеличилась более чем на 70 процентов.