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13:54, 29 мая 2024Силовые структуры

Арестант соблазнил конвоира ИВС ради передачек и затем выдал ее полиции

В Балашихе конвоиру дали 3 года условно за передачки соблазнившему ее арестанту

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Балашихинский суд Московской области приговорил к трем годам условно женщину-конвоира, которая передавала запрещенные предметы в изолятор временного содержания (ИВС) соблазнившему ее арестанту. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, сотрудница ИВС познакомилась с мужчиной, когда конвоировала его в суд на заседание. После нескольких встреч пара начала переписываться, а заключенный даже иногда переводил ей небольшие суммы денег. Вскоре с конвоиром связалась женщина, которая представилась сестрой арестанта, и предложила доставлять мужчине «передачки» за вознаграждение от 30 до 75 тысяч рублей. Сотрудница согласилась и передала арестанту сначала зарядку для телефона, а затем — сам телефон и таблетки от головной боли. Все это женщина оставляла в сливном бачке туалетов в зданиях судов.

Когда конвоир намекнула мужчине и его сестре об обещанных деньгах за работу, те решили выдать ее службе собственной безопасности главка МВД по Московской области. Они задержали сотрудницу ИВС. Чуть позже выяснилось, что сестра, которая вышла на связь с конвоиром, на самом деле является сожительницей арестанта, а план по соблазнению должен был обеспечить мужчине комфортные условия пребывания в изоляторе.

Ранее следователи предъявили обвинение двум конвоирам, работавшим на главаря ОПГ Олега Медведева, известного в криминальном мире как Шишкан. Начальнику конвоя Алексею Абакумову и полицейскому Ивану Александрову вменяется превышение полномочий.

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      Олеся Мицкевич
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