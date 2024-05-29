Эксперты не смогли ответить на вопрос о ресурсе батарей электрокаров

Recurrent: ресурс аккумуляторов электромобилей составляет 8 лет

Подавляющее большинство владельцев электромобилей еще не задумывались о замене аккумулятора. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Recurrent.

По оценке специалистов, лишь 2,5 процента владельцев электромобилей меняли батареи в своих машинах. Это связано с тем, что сегмент электрокаров относительно «молодой» и большая часть машин на дорогах еще не нуждается в обслуживании.

Имея в своем распоряжении информацию о запасе хода и ресурсе аккумуляторов десятков тысяч электрокаров, эксперты Recurrent не смогли ответить на вопрос, сколько в среднем работает батарея для электромобилей. «По большому счету, электромобили существуют недостаточно долго, чтобы мы могли увидеть, как быстро они деградируют и как выглядит их конец жизни», — заявила исследователь Лиз Наджман. Однако стоит считать, что батарея должна прослужить около восьми лет.

Чаще всего аккумулятор меняли пользователи электрокаров 2015 года выпуска и ранее. Доля обслуженных машин среди них составила 13 процентов. Доля замен батарей среди электромобилей, вышедших после 2016 года, составила менее одного процента.

Согласно прогнозу экспертов, в обозримом будущем должны появиться аккумуляторы с ресурсом в несколько десятков лет. По словам экспертов Recurrent, это связано с тем, что индустрия производства батарей постоянного развивается.

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