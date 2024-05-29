Байдена заинтересовали темнокожие американцы

AP: Байден начнет новую кампанию с акцентом на темнокожих избирателей

Президент США Джо Байден начнет новую кампанию для привлечения избирателей с акцентом на темнокожем населении, которое составило основную часть проголосовавших за него американцев в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы продолжим агрессивную, инновационную и тщательную работу, чтобы заслужить поддержку тех самых избирателей, которые отправили Джо Байдена и [вице-президента США] Камалу Харрис в Белый дом в 2020 году и сделают это снова в 2024 году», — заявил Квентин Фулкс, советник американского президента и первый заместитель руководителя его предвыборной кампании.

Байден собирается посетить колледж Жирар в округе Филадельфия штата Пенсильвания, где учатся преимущественно темнокожие студенты, а затем встретиться с темнокожими представителями Торговой палаты США.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия поддержка американского лидера среди темнокожего населения стремительно падает. Это подвергает его риску проиграть выборы бывшему президенту США Дональду Трампу.