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13:50, 29 мая 2024Мир

Байдена заинтересовали темнокожие американцы

AP: Байден начнет новую кампанию с акцентом на темнокожих избирателей
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден начнет новую кампанию для привлечения избирателей с акцентом на темнокожем населении, которое составило основную часть проголосовавших за него американцев в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы продолжим агрессивную, инновационную и тщательную работу, чтобы заслужить поддержку тех самых избирателей, которые отправили Джо Байдена и [вице-президента США] Камалу Харрис в Белый дом в 2020 году и сделают это снова в 2024 году», — заявил Квентин Фулкс, советник американского президента и первый заместитель руководителя его предвыборной кампании.

Байден собирается посетить колледж Жирар в округе Филадельфия штата Пенсильвания, где учатся преимущественно темнокожие студенты, а затем встретиться с темнокожими представителями Торговой палаты США.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия поддержка американского лидера среди темнокожего населения стремительно падает. Это подвергает его риску проиграть выборы бывшему президенту США Дональду Трампу.

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      Лина Пивоварова
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