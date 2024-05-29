Блинкен заявил об ощутимых результатах интеграции Украины в НАТО

Блинкен: саммит НАТО принесет ощутимые результаты интеграции Украины в альянс

Саммит НАТО, который состоится с 9 по 11 июля в Вашингтоне, принесет ощутимые результаты интеграции Украины в альянс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Кишиневе, передает Reuters.

«Приближается саммит НАТО в США, где, по-моему мнению, вы увидите очень существенные результаты относительно дальнейшей интеграции Украины в альянс», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Блинкен заявил, что Украина самостоятельно решает пути своей обороны, однако Соединенные Штаты не одобряют удары по России дальнобойным оружием Запада. При этом он добавил, что Вашингтон предоставит украинским войскам все необходимые ресурсы.