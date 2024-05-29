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19:22, 29 мая 2024Мир

Госсекретарь заявил о самостоятельности Украины в выборе обороны

Госсекретарь США Блинкен заявил о самостоятельности Украины в пути обороны

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Украина самостоятельно решает пути своей обороны, но США не одобряют удары по России дальнобойным оружием Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Кишинев, передает ТАСС.

«Мы не поощряли удары вне Украины и не содействовали им. Украина, как я говорил ранее, должна сама принимать решения, как эффективнее защищать себя», — рассказал политик.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что США предоставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимые ресурсы.

Ранее Блинкен заявил, что Запад адаптирует поддержку Киева в зависимости от ситуации на поле боя, а также предоставит Украине необходимые вооружения.

Также постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина имеет право сама выбирать, каким образом ей вести боевые действия против России.

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      Дарья Устьянцева
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