Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

Четыре из семи пунктов совещания Путина по нацпроектам оказались секретными

Четыре из семи — более половины — пунктов повестки совещания президента России Владимира Путина по нацпроектам и стратегическому развитию оказались секретными. Об этом сообщает Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Канал, который ведут журналисты кремлевского пула, опубликовал распоряжение Путина, в котором деталям совещания был посвящен лишь один незасекреченный пункт — в нем содержалось название мероприятия. Вторым пунктом в документе указано требование к Федеральной службе охраны обеспечить проведение совещания.

Пункты с третьего по шестой оказались под грифом «для служебного пользования», а в последнем, седьмом пункте сообщалось, что распоряжение вступает в силу с момента подписания президентом.