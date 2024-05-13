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18:11, 13 мая 2024Экономика

Расходы российского бюджета на нацпроекты оценили

Минфин: к 1 мая на нацпроекты из бюджета РФ потратили 1,124 трлн рублей

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

По состоянию на 1 мая на реализацию национальных проектов в России потратили 1,124 триллиона рублей. Расходы федерального бюджета оценили в Министерстве финансов (Минфине), сообщает пресс-служба ведомства.

Траты на нацпроекты составили 37 процентов от плановых бюджетных назначений. Лидером по расходованию средств стал нацпроект «Культура» — исполнение бюджета по нему составляет 55 процентов. Также в пятерку лидеров вошли нацпроекты «Наука и университеты» — 48,4 процента, «Демография» — 47,7 процента, «Здравоохранение» — 44,6 процента и «Производительность труда» — 42,2 процента.

Среди нацпроектов с минимальным исполнением бюджета — «Международная кооперация и экспорт» — 19,6 процента, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (транспортная часть) — 17,1 процента, а также «Беспилотные авиационные системы» — 15,6 процента,

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В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет запущен еще один национальный проект под названием «Кадры». По его словам, в стране нужно укрепить связку всех уровней образования, они должны работать на общий результат. Для этого во всех школах развернут систему профориентации. Кроме того, ранее глава государства поручил запустить нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Кабмин должен провести эту работу до конца года.

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      Вячеслав Агапов
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