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18:13, 29 мая 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами

Reuters: многие добровольцы, ушедшие ВСУ в 2022 году, уже убиты или ранены

Фото: Liesa Johannssen / Globallookpress.com

Многие добровольцы, ушедшие на фронт в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году, уже лишились жизни или были ранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бойцов ВСУ.

Как рассказал в беседе с агентством украинский военнослужащий Роман, власти страны должны найти способ обеспечить возвращение с фронта сражающихся долгое время солдат. Он подчеркнул, что Украина постоянно теряет мотивированных бойцов.

«Вы не можете постоянно держать одних и тех же людей на передовой», — заявил боец ВСУ. Он также отметил, что прибывающие на фронт новобранцы недостаточно обучены и экипированы.

Ранее украинский военнопленный Николай Перепаленко рассказал о состоянии и настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все солдаты, размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона.

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      Юрий Леонов
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