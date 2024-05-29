Reuters: многие добровольцы, ушедшие ВСУ в 2022 году, уже убиты или ранены

Многие добровольцы, ушедшие на фронт в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году, уже лишились жизни или были ранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бойцов ВСУ.

Как рассказал в беседе с агентством украинский военнослужащий Роман, власти страны должны найти способ обеспечить возвращение с фронта сражающихся долгое время солдат. Он подчеркнул, что Украина постоянно теряет мотивированных бойцов.

«Вы не можете постоянно держать одних и тех же людей на передовой», — заявил боец ВСУ. Он также отметил, что прибывающие на фронт новобранцы недостаточно обучены и экипированы.

Ранее украинский военнопленный Николай Перепаленко рассказал о состоянии и настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все солдаты, размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона.