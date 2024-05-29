AFP: Бразилия сняла с должности посла в Израиле Фредерико Майера

Бразилия сняла своего посла в Израиле Фредерико Майера с должности и не планирует назначать нового в ближайшее время. Об этом сообщает французское агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле и не будет в ближайшее время назначать ему замену», — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что данное действие Бразилии «повышает напряженность отношений двух государств» в связи с конфликтом в секторе Газа.

1 мая президент Колумбии Густаво Петро заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он отметил, что отношения Тель-Авива и Боготы значительно ухудшились из-за «израильского геноцидного правительства и президента» и их действий в секторе Газа.