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17:50, 29 мая 2024Мир

Бразилия сняла с должности посла в Израиле

AFP: Бразилия сняла с должности посла в Израиле Фредерико Майера
Исраэль Кац (слева) и Фредерико Мейер (справа)

Исраэль Кац (слева) и Фредерико Мейер (справа). Фото: Dedi Hayun / Reuters

Бразилия сняла своего посла в Израиле Фредерико Майера с должности и не планирует назначать нового в ближайшее время. Об этом сообщает французское агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Бразилия сняла с должности своего посла в Израиле и не будет в ближайшее время назначать ему замену», — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что данное действие Бразилии «повышает напряженность отношений двух государств» в связи с конфликтом в секторе Газа.

1 мая президент Колумбии Густаво Петро заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он отметил, что отношения Тель-Авива и Боготы значительно ухудшились из-за «израильского геноцидного правительства и президента» и их действий в секторе Газа.

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      Дарья Устьянцева
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