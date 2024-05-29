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10:22, 29 мая 2024Силовые структуры

Бывшему российскому спикеру продлили арест по делу о мошенничестве

Суд в Улан-Удэ продлил арест экс-спикеру Народного хурала Доржиеву до 13 августа

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советский районный суд Улан-Удэ продлил содержание под стражей бывшему председателю Народного хурала (парламента) Бурятии Цырен-Даши Доржиеву, подозреваемому в мошенничестве на 36 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник пробудет под арестом до 13 августа.

Экс-спикер был задержан 29 марта, а через несколько дней помещен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

По версии следствия, чиновник, сговорившись с другими фигурантами дела, совершил хищение свыше 36 миллионов рублей путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия и одной из местных школ.

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      Олеся Мицкевич
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