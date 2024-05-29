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12:42, 29 мая 2024Из жизни

Рыбака арестовали за жульничество на рыболовном турнире

В США участник рыболовного турнира подложил грузила в пойманную рыбу

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

В американском штате Луизиана участник рыболовного турнира попал за решетку из-за жульничества. Об этом сообщает KTVU.

38-летний рыбак Аарон Моро, участвовавший в конкурсе, тайно подложил в пойманную рыбу больше килограмма свинцовых грузил. Организаторы соревнований заметили обман и пожаловались в правоохранительные органы.

Узнав, что его планируют арестовать, Моро сам сдался властям. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф величиной до трех тысяч долларов (около 275 тысяч рублей).

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Ранее сообщалось, что участники турнира по рыбной ловле на озере Эри в американском штате Огайо утяжелили пойманную рыбу металлическими грузилами. Если бы устроители не разоблачили обман, жулики могли бы занять первое место.

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      Олег Парамонов
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