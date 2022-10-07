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Рыболовы попытались взять приз за самый большой улов с помощью филе и грузил

Kansas City: участников турнира по рыбной ловле уличили в попытке обмана с грузилами

Организатор турнира по рыбной ловле на озере Эри в американском штате Огайо обнаружил внутри пойманной двумя участниками рыбы металлические грузила и рыбное филе и тем самым уличил их в попытке мошенничества. Об этом сообщает Kansas City.

На записи произошедшего видно, как организатор мероприятия Джейсон Фишер потрошит пойманного рыболовами Джейком Раньяном и Чейзом Комински светлоперого судака. Внутри он находит рыбное филе и металлические грузила, при помощи которых мошенники попытались утяжелить рыбу и обманом взять денежный приз за самый большой улов.

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Вокруг них собралась толпа разъяренных рыбаков. Раньян и Чейз стали бы чемпионами, если бы Фишер не решил повнимательнее разглядеть их добычу. Когда организатор извлекает из рыбы добавлявшую веса начинку, толпа выкрикивает ругательства и угрозы. В ответ на обвинения рыбаки ничего не говорят.

Некоторые из собравшихся кричат, что нужно вызвать полицию. Другие задаются вопросом, сколько раз Раньян и Комински проворачивали этот трюк и сколько призов они унесли с соревнований благодаря мошенничеству.

«Ребята, я прошу прощения за то, что так долго вас подводил, и я рад, что поймал мошенников», — сказал Фишер. Он поздравил других участников со справедливой победой.

Ранее сообщалось, что житель американского населенного пункта Элкхорн, штат Миссури, отправился на турнир по рыбалке и нашел в реке окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет. Находка так обрадовала мужчину, что он не был расстроен неудачей в турнире по рыбной ловле.

Алиса Дмитриева
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