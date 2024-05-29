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08:08, 29 мая 2024Россия

Четыре ребенка решили прокатиться на одном самокате в Петербурге и попали в ДТП

В Санкт-Петербурге четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге четыре ребенка решили прокатиться на одном электросамокате и столкнулись с велосипедисткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Увидел нескольких человек, которые едут на одном самокате со стороны Невского собора, и решил снять. Думаю, интересно, что будет дальше. И случилось то, что случилось. Стоило ожидать», — рассказал очевидец случившегося.

ДТП произошло на углу Фонтанки и улицы Гороховой. После столкновения с велосипедисткой дети начали вести неадекватно и даже не извинились. О пострадавших не сообщется.

Ранее в Санкт-Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил электросамокат. Пожилая женщина отделалась ушибами и ссадинами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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